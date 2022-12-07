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На заседании краевого правительства обсудили итоги ПИПФ-22 и подготовку к Новому году
Также на заседании обсудили подготовку к Новому году. На центральных улицах планируется установить ледовые фигуры со световым оформлением. С 17 декабря по 7 января по всему краю пройдут праздничные ярмарки, состоятся новогодние ёлки для детей. Губернаторские ёлки пройдут в Театре-Театре 26 и 27 декабря, их участниками станут 1100 детей.
Министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о том, как будут проходить новогодние каникулы на городской эспланаде. Как уже сообщалось, в нынешнем году решено отказаться от новогоднего фейерверка, а также сократить расходы на возведение ледового городка. Новогоднего праздника на эспланаде тоже не будет, однако руководство города и края понимает желание пермяков в новогоднюю ночь погулять на городской эспланаде. С 23:30 31 декабря до 03:00 1 января в ледовом городке будет организована работа больших телеэкранов, которые будут транслировать поздравление президента и новогодние концерты центрального телевидения. Со 2 по 8 января на всём протяжении городской эспланады пройдёт новый фестиваль «Губернские забавы», также состоится традиционный конкурс снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж». Министр образования Раиса Кассина рассказала о новом взаимодействии пермских высших учебных заведений с ведущими вузами страны. Так, в следующем году в классическом университете появится образовательная программа "Цифровая архитектура".
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