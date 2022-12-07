За 10 лет специалистами МФЦ Пермского края принято свыше 23 миллионов обращений жителей

На заседании регионального Правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсудили итоги работы сети многофункциональных центров «Мои Документы» за 10 лет. Организация, которая оказывает обеспечение жителям территорий Прикамья государственных и муниципальных услуг в формате «единого окна», отмечает в этом году юбилей. В сеть входит 54 филиала, работают 533 окна приема граждан. Среднее время ожидания посетителем очереди составляет менее 4 минут – это второе место по стране.Сетью многофункциональных центров охвачены все муниципальные образования региона. В Прикамье работают 265 отделений, в которых трудятся порядка 950 человек. С 2012 года количество услуг в МФЦ выросло в 12 раз: в настоящее время предоставляется 1 035 услуг, тогда как в самом начале их было всего 85. За десять лет специалистами принято и обработано свыше 23,3 млн обращений граждан. Ежедневно в МФЦ обращаются более 13 тыс. заявителей – обрабатывается более 3 млн пакетов документов в год.На сегодня актуальными для МФЦ остаются и вопросы подбора новых помещений для филиалов в Сивинском и Куединском муниципальных округах, в левобережной части Орджоникидзевского района Перми – здесь требуется активное участие глав территорий. Также планируется перевести в другое помещение филиал МФЦ в правобережной части Дзержинского района краевой столицы из закрытого ТЦ «Лето». В 2023 году в более просторное помещение переберется филиал «Бардымский», будут проведены капремонты помещений отделений «Оханский» и «Гремячинский».