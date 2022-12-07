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За 10 лет специалистами МФЦ Пермского края принято свыше 23 миллионов обращений жителей
Сетью многофункциональных центров охвачены все муниципальные образования региона. В Прикамье работают 265 отделений, в которых трудятся порядка 950 человек. С 2012 года количество услуг в МФЦ выросло в 12 раз: в настоящее время предоставляется 1 035 услуг, тогда как в самом начале их было всего 85. За десять лет специалистами принято и обработано свыше 23,3 млн обращений граждан. Ежедневно в МФЦ обращаются более 13 тыс. заявителей – обрабатывается более 3 млн пакетов документов в год.
На сегодня актуальными для МФЦ остаются и вопросы подбора новых помещений для филиалов в Сивинском и Куединском муниципальных округах, в левобережной части Орджоникидзевского района Перми – здесь требуется активное участие глав территорий. Также планируется перевести в другое помещение филиал МФЦ в правобережной части Дзержинского района краевой столицы из закрытого ТЦ «Лето». В 2023 году в более просторное помещение переберется филиал «Бардымский», будут проведены капремонты помещений отделений «Оханский» и «Гремячинский».
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