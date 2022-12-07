← В Перми подведены итоги благоустройства придомовых территорий
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Губернаторская елка впервые после пандемии пройдет в очном формате
Как рассказали в краевом Министерстве образования и науки, предновогоднее настроение подарят талантливым ребятам, отличникам учебы, победителям конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей, а также детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детям с ограниченными возможностями здоровья. Для юных гостей предусмотрена интерактивно-развлекательная программа в фойе театра и показ мюзикла «Бременские музыканты». Также ребята получат новогодние подарки.
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