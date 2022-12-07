Губернаторская елка впервые после пандемии пройдет в очном формате

До 1 декабря 2022 года жителям Пермского края необходимо уплатить налог на имущество, а также земельный налог и транспортный налог физических лиц за 2021 год. В рамках кампании по уплате имущественных налогов физических лиц УФНС России по Пермскому краю проводит акцию «Время платить налоги!». В рамках акции сотрудники и их семьи, не дожидаясь предельной даты, оплатят налоги уже до 1 ноября. Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд руб. Из них 2,8 млрд руб. приходится на транспортный налог, 0,8 млрд руб. – на земельный и 1,9 млрд руб. – на имущество физических лиц.