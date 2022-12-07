В Перми подведены итоги благоустройства придомовых территорий

В этом году на средства нацпроекта «Жильё и городская среда» в разных районах Перми благоустроили 72 придомовые территории возле 97 многоквартирных домов. Это позволило улучшить городскую среду более чем для 20 тысяч пермяков, проживающих в этих домах.Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми, был отремонтирован 91 дворовый проезд, обеспечено освещение дворовых территорий, объединяющих 21 многоквартирный дом. Также более чем в 30 дворах были установлены скамейки и урны. На дворовых территориях, объединяющих 87 домов, благоустроены тротуары, оборудована 71 автомобильная парковка. Организованы спортивные или детские площадки на территориях, прилегающих к 5 домам, выполнено озеленение во дворах, объединяющих 6 многоквартирных домов.В 2023 году запланировано благоустройство 57 дворов, объединяющих 76 многоквартирных домов.