В Перми состоялась встреча с легендарным конструктором Михаилом Соколовским

В Доме Мешкова состоялась встреча юных пермских инженеров с генеральным директором и конструктором НПО «Искра» Михаилом Соколовским. Под его руководством произошло становление ракетно-космической и топливно-энергетической отрасли страны , но самое важное, что все разработки до сих пор живы, а направления развиваются. Мероприятие прошло в рамках выставки «Пермь замечательных людей», которая рассказывает о выдающихся пермяках."Орден за заслуги перед Отечеством" 3-й степени, Строгановская премия и Ленинская премия в области науки и техники. Это лишь малая часть наград. Свою жизнь с предприятием "Искра" Михаил Соколовский связал в 1985. Тогда после окончания Ленинградского военно-механического института он приехал в Молотов и начал работать под руководством Советского конструктора артиллерийского вооружения - Михаила Цирульникова и его преемника - советского и российского конструктора Льва Лаврова. Своей историей Михаил Соколовский, ученый, конструктор твердотопливных ракетных двигателей, член-корреспондент РАН, поделился с будущими специалистами.Михаил Соколовский генеральный директор и конструктор НПО «Искра»: «Лев Николаевич бросил меня на «гвозди» по тематике не связанной с тематикой ракетных двигателей, мы разрабатывали пассивные средства противоракетной обороны.»Встречу с Михаилом Соколовским, с важной фигурой в истории предприятия, для молодых сотрудников, студентов и школьников организовало НПО «Искра».Дмитрий Васенин заместитель генерального директора, директор по персоналу НПО «Искра»: «Для молодежи эта встреча очень важна, потому что они могут пообщаться с живой легендой, узнать о его жизни, быте, как возможно достичь таких высот. Может быть для кого-то эта станет примером и личным вызовом в жизни».На встрече ребята получили и специальные профориентационные раздатки, которые помогут определиться с выбором профессии. Также участники получили памятный автограф.