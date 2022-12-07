Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Вести Пермь

← В Пермь приедут ведущие лыжники России

В Перми состоялась встреча с легендарным конструктором Михаилом Соколовским →

На севере края в течение дня прогнозируется гололедица

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о гололеде и изморози в Пермском крае. По северу региона местами прогнозируется сильное наслоение льда на проводах и ветвях деревьев, что чревато обрывами линий электропередач и падением крупных веток. На дорогах в утренние часы, а по северу и в течение дня — гололедица. Водителям необходимо снизить скорость и соблюдать дистанцию.
За дорожной ситуацией в Перми следит Марина Печенова.

Опубликовано: 07.12.2022 в 12:15 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Пермь приедут ведущие лыжники России

Окружная экономия. Единственный в Кудымкаре светофор установили на окраине города

В Перми стартовал сезон дворовой хоккейной лиги

В Перми собралась многонациональная Россия

Губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал школьные стройки

В Пермь прибыла новая партия автобусов

Спортивное Прикамье. В 2023 году в крае по региональной программе планируется построить четыре стадиона

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.12.2022

В Красновишерске по территории детсада гуляла рысь

Вишерский заповедник открыл зимний туристский сезон


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермь приедут ведущие лыжники России

В Перми состоялась встреча с легендарным конструктором Михаилом Соколовским →

Обратите внимание

в Перми

МинЖКХ: пожар на ТЭЦ-9 не повлиял на теплоснабжение домов
Как рассказали в краевом министерстве ЖКХ и благоустройства, теплоснабжение многоквартирных домов и социально-значимых объектов в Перми осуществляется в полном объеме. Проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на пермскую ТЭЦ-6. Напомним, сегодня около 13 часов произошла аварийная ситуация на ТЭЦ-9 - возник пожар в котло-турбинном цехе. На месте происшествия работают экстренные службы. В ГУ МЧС в 14:30 сообщили о ликвидации открытого горения на площади 100 кв.м. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека. Причины пожара устанавливаются.
30.11.2022 в 14:44

Метки: Аварии, Происшествия, в Перми

В Перми произошел пожар на ТЭЦ-9
В Перми загорелось здание на территории ТЭЦ-9. Огромный столб дыма виден за несколько километров. По данным telegram-канала SHOT, полыхает крыша одного из цехов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, горит кровля котло-турбинного цеха. На месте работают 79 человек, 23 единицы техники.
30.11.2022 в 13:38

Метки: Происшествия, Аварии, в Перми

В Перми стартует акция «Дни донора ПНИПУ»
Краевая станция переливания крови совместно с политехническим университетом приглашают пермяков поучаствовать в акции «Дни донора ПНИПУ». Кровь будут принимать два дня — 30 ноября и 1 декабря. Сегодня — в деловом центре «Комплекс» на улице Профессора Дедюкина, с 9:30 до 12:30, 1 декабря — в малом спортивном зале главного корпуса пермского политеха на Комсомольском проспекте, 29 с 9:00 до 12:00.
30.11.2022 в 09:34

Метки: Здоровье, в Перми

В Перми наградили лучших преподавателей дополнительного образования в сфере культуры
Шесть лучших педагогов дополнительного образования, работающих в сфере культуры, получили заслуженные награды. Прием прошел в стенах мэрии Перми. Ежегодную премию присуждает независимое жюри. Оценка деятельности проводится в два этапа. Заочный в формате портфолио. И самопрезентация, где педагоги представляют свои достижения в профессиональной деятельности. В этом году темой стало педагогическое кредо.
18.11.2022 в 12:30

Метки: Культура, в Перми

Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
В Пермской городской Думе завершили подготовку к сентябрьскому пленарному заседанию. Среди вопросов - начало отопительного сезона. Депутаты рассмотрят точечно те адреса, где по какой-то причине есть проблемы с подачей тепла. Одной из ключевых тем станут изменения в бюджете. Как заявлено, доход казны увеличился, соответственно, полученные средства необходимо перераспределить в приоритетные сферы. Параллельно продолжается работа над проектом бюджета на следующие несколько лет.
27.09.2022 в 09:44

Метки: Власть, Общество, в Перми

В России

Следующим летом в Перми пройдет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации
Мероприятие пройдет с 1 по 4 июня 2023 года. Фестиваль будет включать конкурсную программу и показы полнометражных фильмов в жанре детско-юношеского и семейного кино, короткого метра и анимации. При этом полноценными участниками жюри станут отобранные со всей России дети, они пройдут специальную подготовку под руководством опытных экспертов.
07.12.2022 в 16:20

Метки: Кино, СМИ, В России, в Пермском крае, Культура, Образование

Пермский период Великого Князя Михаила Романова
Большая экскурсия, участие в которой приняли историки, культурологи, студенты и школьники, прошла по местам, связанным с пребыванием в столице Прикамья царственной особы, Великого Князя Михаила Романова: «Триумф», сквер Театра оперы и балета и библиотеку имени Пушкина, гостиница «Королёвские номера», сквер имени Решетникова, где расположен первый памятник родному брату последнего Российского императора Николая II. Подробно узнать об истории Императорского дома можно в библиотеке № 32, где 6 декабря откроется передвижная выставка «Пермский период Великого Князя Михаила Александровича».
06.12.2022 в 11:25

Метки: Культура, в Пермском крае, В России

Болельщики поддержат «ПАРМУ» в домашнем матче
В Перми в УДС
18.11.2022 в 14:20

Метки: Спорт, в Пермском крае, В России

Время платить налоги
Сегодня налоговые инспекции Пермского края вновь будут работать до восьми часов вечера, и ждать к себе всех, у кого возникли какие-либо вопросы по уплате или начислению имущественных налогов для физических лиц. Срок уплаты истекает 1 декабря. Речь идет о налогах на движимое и недвижимое имущество. Если кому-то уведомление не пришло - это тоже повод обратиться в инспекцию. Подобные сегодняшнему дни открытых дверей повторятся еще - в конце ноября и 1 декабря - подчеркнули в ведомстве.
28.10.2022 в 09:40

Метки: Деньги, Власть, В России

Время платить налоги
До 1 декабря 2022 года жителям Пермского края необходимо уплатить налог на имущество, а также земельный налог и транспортный налог физических лиц за 2021 год. В рамках кампании по уплате имущественных налогов физических лиц УФНС России по Пермскому краю проводит акцию «Время платить налоги!». В рамках акции сотрудники и их семьи, не дожидаясь предельной даты, оплатят налоги уже до 1 ноября. Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд руб. Из них 2,8 млрд руб. приходится на транспортный налог, 0,8 млрд руб. – на земельный и 1,9 млрд руб. – на имущество физических лиц.
06.10.2022 в 09:20

Метки: Деньги, Власть, В России

Лента новостей RSS каналы

Пермяки смогут наблюдать затмение Марса ЛунойПермяки смогут наблюдать затмение Марса Луной

Следующим летом в Перми пройдет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимацииСледующим летом в Перми пройдет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации

В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»

На заседании краевого правительства обсудили итоги ПИПФ-22 и подготовку к Новому годуНа заседании краевого правительства обсудили итоги ПИПФ-22 и подготовку к Новому году

За 10 лет специалистами МФЦ Пермского края принято свыше 23 миллионов обращений жителейЗа 10 лет специалистами МФЦ Пермского края принято свыше 23 миллионов обращений жителей

Губернаторская елка впервые после пандемии пройдет в очном формате Губернаторская елка впервые после пандемии пройдет в очном формате

Пермякам предлагают позаботиться о птицах в городе зимойПермякам предлагают позаботиться о птицах в городе зимой

В Перми подведены итоги благоустройства придомовых территорийВ Перми подведены итоги благоустройства придомовых территорий

Пермские ученые проводят испытания уникального ушного протезаПермские ученые проводят испытания уникального ушного протеза

В Перми состоялась встреча с легендарным конструктором Михаилом СоколовскимВ Перми состоялась встреча с легендарным конструктором Михаилом Соколовским

На севере края в течение дня прогнозируется гололедицаНа севере края в течение дня прогнозируется гололедица


Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/templates/t7/newsline.php on line 55

В Пермь приедут ведущие лыжники России

Окружная экономия. Единственный в Кудымкаре светофор установили на окраине городаОкружная экономия. Единственный в Кудымкаре светофор установили на окраине города

В Перми стартовал сезон дворовой хоккейной лигиВ Перми стартовал сезон дворовой хоккейной лиги

В Перми собралась многонациональная РоссияВ Перми собралась многонациональная Россия

Губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал школьные стройкиГубернатор Дмитрий Махонин проинспектировал школьные стройки

В Пермь прибыла новая партия автобусов В Пермь прибыла новая партия автобусов

Спортивное Прикамье. В 2023 году в крае по региональной программе планируется построить четыре стадиона

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.12.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.12.2022

Пермский период Великого Князя Михаила РомановаПермский период Великого Князя Михаила Романова

В Кудымкаре состоялось долгожданное открытие детской поликлиникиВ Кудымкаре состоялось долгожданное открытие детской поликлиники

В Соликамске будут судить водителя, сбившего семьюВ Соликамске будут судить водителя, сбившего семью

В Красновишерске по территории детсада гуляла рысьВ Красновишерске по территории детсада гуляла рысь

МХК "Молот" проведёт 6 матчей в рамках большой домашней серииМХК "Молот" проведёт 6 матчей в рамках большой домашней серии

ОРВИ, грипп и коронавирус: в Прикамье на карантин отправили 76 классов в 40 школахОРВИ, грипп и коронавирус: в Прикамье на карантин отправили 76 классов в 40 школах

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную