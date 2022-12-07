В Перми стартовал сезон дворовой хоккейной лиги

Сезон дворовой хоккейной лиги стартовал в краевой столице. В матче-открытии сборная «Мотовилихи» одолела хозяев площадки - «Пингвинов» со счётом 10:7.Играли на самой известной в микрорайоне Плоский ледовой коробке у школы «Приоритет». Её заливкой и содержанием занимается инициативная группа, которую возглавляет Михаил Голубев. По профессии - врач скорой помощи, свободное время посвящает развитию дворового хоккея в Перми.Михаил Голубев, создатель «Дворовой хоккейной Лиги» г. Перми: "Мы провели официально два сезона, присоединилось много новых команд. Сначала было 4 команды, потом 5, в этом уже - 11. Работа проведена огромная, кропотливая. Семь партнёров присоединилось добровольно".К третьему сезону разработаны регламент и сетка регулярного чемпионата, включая плей-офф «Лига двора». Существенно расширилась география турнира - матчи пройдут на пяти пермских катках, в разных районах. Присоединиться к движению приглашают дворовые и любительские хоккейные команды города, разумеется, бесплатно. Дмитрий Кокорин, игрок команды «Пингвины», участник «Дворовой хоккейной лиги» г. Перми: "Если мы её разовьём, как мы это хотим сделать, то будет как можно больше команд, будет интереснее играть, будет больше соперников. Потом возможен выход на другой уровень, чтобы не только Пермь играла, но ещё и области собирать".