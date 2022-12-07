Окружная экономия. Единственный в Кудымкаре светофор установили на окраине города

В Кудымкаре теперь есть светофор. Что, правда, не значит, что подобной техники здесь не было никогда. Была, когда Кудымкар был столицей Коми-Пермяцкого округа, потом светофоры демонтировали. Сейчас авторегулировщика поставили в месте, где одна из городских улиц встречается с трассой. Как же в самом городе ездят автомобилисты и пересекают дороги пешеходы, и почему вдруг окружная столица живет напрочь без светофоров? В Кудымкаре появился светофор, а вместе с ним и единственный полноценно регулируемый перекресток. Однако некоторые пешеходы, привыкшие пересекать дорогу на свой страх и риск, новшество не желают замечать.На федеральной трассе светофор установило краевое управление дорожного строительства по просьбе местных властей. Чиновники решили, что здесь, на самой окраине города, он нужнее всего.Светлана, жительница г. Кудымкара: "Конечно, на въезде, может быть, и нужен светофор, но гораздо он нужнее в центре города. Вот, например, здесь перекресток, сами видите, такой оживленный".Кудымкарские водители с пешеходами солидарны. Машин в городе стало много. На перекрестках надо пропускать и пешеходов, и самим как-то разъезжаться, а культура вождения оставляет желать лучшего: со второстепенной дороги очень сложно выехать на основную.Например, на перекрестке двух центральных улиц Калинина и Горького довольно часто в часы пик образуются заторы.В бытность Коми-Пермяцкого автономного округа в его столице Кудымкаре были светофоры. Только горожане не помнят точно, сколько — то ли 4, то ли 3, Трехцветные регулировщики из 90-х уже перешли в разряд городских мифов и легенд.Николай, житель г. Кудымкар: "По крайней мере, три точно было, я помню. У восьмой школы, на Хорошева, и у 15-го магазина".Сейчас в Кудымкаре около двух десятков предупредительных светофоров. Установлены они у образовательных организаций и там, где движение на дороге особенно интенсивно. Мэрия считает, что трехцветные светофоры в городе затратны и нецелесообразны.Вячеслав Киселев, заместитель главы администрации г. Кудымкара: "У нас интенсивность движения не такая большая — это раз. Во-вторых, по критериям оценки у нас нет на пешеходных переходах достаточно большого количества ДТП. До 10 миллионов рублей один светофорный объект. Этот светофорный объект требует еще и определенного обслуживания".Впрочем, по-другому взглянуть на проблему чиновников может заставить дорожная полиция. В ГИБДД, несомненно, отреагируют на всплеск ДТП на том или ином перекрестке. И светофор поставить обяжут. Только нужны ли такие жертвы — материальные, и, не дай Бог, человеческие.