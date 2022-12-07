Окружная экономия. Единственный в Кудымкаре светофор установили на окраине города
На федеральной трассе светофор установило краевое управление дорожного строительства по просьбе местных властей. Чиновники решили, что здесь, на самой окраине города, он нужнее всего.
Светлана, жительница г. Кудымкара: "Конечно, на въезде, может быть, и нужен светофор, но гораздо он нужнее в центре города. Вот, например, здесь перекресток, сами видите, такой оживленный".
Кудымкарские водители с пешеходами солидарны. Машин в городе стало много. На перекрестках надо пропускать и пешеходов, и самим как-то разъезжаться, а культура вождения оставляет желать лучшего: со второстепенной дороги очень сложно выехать на основную.
Например, на перекрестке двух центральных улиц Калинина и Горького довольно часто в часы пик образуются заторы.
В бытность Коми-Пермяцкого автономного округа в его столице Кудымкаре были светофоры. Только горожане не помнят точно, сколько — то ли 4, то ли 3, Трехцветные регулировщики из 90-х уже перешли в разряд городских мифов и легенд.
Николай, житель г. Кудымкар: "По крайней мере, три точно было, я помню. У восьмой школы, на Хорошева, и у 15-го магазина".
Сейчас в Кудымкаре около двух десятков предупредительных светофоров. Установлены они у образовательных организаций и там, где движение на дороге особенно интенсивно. Мэрия считает, что трехцветные светофоры в городе затратны и нецелесообразны.
Вячеслав Киселев, заместитель главы администрации г. Кудымкара: "У нас интенсивность движения не такая большая — это раз. Во-вторых, по критериям оценки у нас нет на пешеходных переходах достаточно большого количества ДТП. До 10 миллионов рублей один светофорный объект. Этот светофорный объект требует еще и определенного обслуживания".
Впрочем, по-другому взглянуть на проблему чиновников может заставить дорожная полиция. В ГИБДД, несомненно, отреагируют на всплеск ДТП на том или ином перекрестке. И светофор поставить обяжут. Только нужны ли такие жертвы — материальные, и, не дай Бог, человеческие.
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