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В Перми собралась многонациональная Россия
Есть здесь и кыргызская юрта - большая снаружи, теплая и яркая внутри.
В деловую программу вошли более полусотни различных событий. Одно из них прошло с участием создателей фильма «Сердце Пармы», снятому по историческому роману Алексея Иванова о покорении Перми Великой Москвой, в жанре исторического фэнтези о жизни и традициях народов России.
Антон Мегердичев, режиссер: "Я хотел бы, чтобы этот фильм вызывал бы гордость и любовь к нашей стране".
Также в мероприятии принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В том числе глава региона посетил выставку фонда «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества», приуроченную к 150-летию со дня рождения последней российской императрицы Александры Федоровны, и рассказывающая об ее обширной благотворительной деятельности.
Анна Громова, глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: "В 1902 году она собирает огромную ярмарку 18 залов Таврического дворца. И еще в 1913 году огромную выставку собирает, которую посещает 200 тысяч человек".
Среди основных целей форума – создание системы поддержки прямых контактов между широкими кругами гражданского общества, обмен лучшими практиками в области науки и культуры, образование и просвещение, укрепление доверия и дружбы, сотрудничество между народами.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В Пермском крае проживает 146 национальностей. Мы, конечно же, нацелены на то, чтобы все народы, которые проживают на пермской земле, развивались, жили вместе в добрососедских отношениях".
Пермский открытый форум Дружбы народов и Всероссийский форум национального единства завершат работу 8 декабря. Финальным событием станет церемония награждения участников международного конкурса «Лидер народной дипломатии» и Всероссийского конкурса музыкальных проектов народов России «Живая нить».
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