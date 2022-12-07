В Перми собралась многонациональная Россия

В Перми на одной площадке стартовали сразу два больших события в области межэтнических и межконфессиональных отношений. Это Пермский открытый форум Дружбы народов и Всероссийский форум национального единства. Прикамье неслучайно выбрано местом проведения. Здесь уже полтысячи лет мирно живут самые разные этносы. Русские, коми-пермяки, удмурты, марийцы, манси, татары и башкиры. Семь народов Прикамья в глиняном исполнении от народного мастера Ивана Канюкова.Судя по разнообразию национального колорита на Пермском открытом форуме Дружбы народов и Всероссийского форум национального единства, представители различных этносов собрались под одной крышей выставочного объединения на «Пермь EXPO».Есть здесь и кыргызская юрта - большая снаружи, теплая и яркая внутри.В деловую программу вошли более полусотни различных событий. Одно из них прошло с участием создателей фильма «Сердце Пармы», снятому по историческому роману Алексея Иванова о покорении Перми Великой Москвой, в жанре исторического фэнтези о жизни и традициях народов России.Антон Мегердичев, режиссер: "Я хотел бы, чтобы этот фильм вызывал бы гордость и любовь к нашей стране".Также в мероприятии принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В том числе глава региона посетил выставку фонда «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества», приуроченную к 150-летию со дня рождения последней российской императрицы Александры Федоровны, и рассказывающая об ее обширной благотворительной деятельности.Анна Громова, глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: "В 1902 году она собирает огромную ярмарку 18 залов Таврического дворца. И еще в 1913 году огромную выставку собирает, которую посещает 200 тысяч человек".Среди основных целей форума – создание системы поддержки прямых контактов между широкими кругами гражданского общества, обмен лучшими практиками в области науки и культуры, образование и просвещение, укрепление доверия и дружбы, сотрудничество между народами.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В Пермском крае проживает 146 национальностей. Мы, конечно же, нацелены на то, чтобы все народы, которые проживают на пермской земле, развивались, жили вместе в добрососедских отношениях".Пермский открытый форум Дружбы народов и Всероссийский форум национального единства завершат работу 8 декабря. Финальным событием станет церемония награждения участников международного конкурса «Лидер народной дипломатии» и Всероссийского конкурса музыкальных проектов народов России «Живая нить».