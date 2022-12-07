Губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал школьные стройки
Елена Звегинцева, директор школы «СинТез»: "Будет замечательная лаборатория естествознания. Когда мы спрашивали детей, какой они хотят видеть новую школу, они нарисовали картинку, что в лаборатории обязательно должен быть живой уголок, и у нас будет живой уголок, у нас будет пять аквариумов с рыбками, с черепашками, с лягушками, с улитками".
В 93-й школе работы ещё идут, на данный момент приближаясь к завершению. Это так же старый корпус, пока все ребята занимаются в новом, помещения обновляются. Вот, например, спортивный зал - идёт монтаж вентиляции. Также отремонтировали фасад и все коммуникации, кроме спортзала свои двери откроют кабинеты, библиотека, столовая, где количество мест увеличили до 150.
И это ещё не всё, в школе появятся две дополнительные лаборатории - фотоники и квантовой технологии, располагаться они будут здесь, на третьем этаже. Скоро сюда завезут оборудование и всё подготовят к работе.
На улице Холмогорской работы в самом разгаре - летом здесь начали строительство нового корпуса на 1050 мест, который основательно разгрузит 82-ю школу. На данный момент завершается монтаж перекрытий четвёртого этажа, продолжается кладка стен.
Строительство новых, ремонт и переоснащение действующих школ - одно из главных направлений в работе краевых властей. Федеральные и региональные средства, частные инвестиции, всё вместе это позволяет сдавать в год почти по десятку новых объектов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы школы строим и ремонтируем не только в краевой столице, работа ведётся по всему краю. Такая работа проводится в последние несколько лет, и по темпам обновления школьной инфраструктуры или появления новой инфраструктуры, таких темпов сложно вспомнить. Мы нацелены делать всё, чтобы школьная среда становилась одной из самых лучших в стране".
Ещё один из примеров такой работы - построенная с ноля школа в Новых Лядах. После того как она откроется, все ребята будут заниматься здесь, перебравшись из старого здания.
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