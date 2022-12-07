← Спортивное Прикамье. В 2023 году в крае по региональной программе планируется построить четыре стадиона
Губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал школьные стройки →
В Пермь прибыла новая партия автобусов
Договоренности о досрочных поставках транспортных средств были достигнуты губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгением Дитрихом на площадке всероссийского дорожного форума «Транспортная неделя» в ноябре 2022 года.Как пояснили в Министерстве транспорта Пермского края, данные поставки в рамках программы по обновлению автобусов реализуется с использованием механизма некоммерческого лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса Российской Федерации.
1 декабря на городские маршруты уже вышли 26 новых газомоторных автобусов, которые поступили в этом ноябре по программе «Развитие общественного транспорта» национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Новые автобусы оснащены системой навигации, информационными табло, системой учета пассажиропотока и системой климат-контроля. Также все транспортные средства полностью низкопольные, что делает их доступными для маломобильных категорий пассажиров.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Спортивное Прикамье. В 2023 году в крае по региональной программе планируется построить четыре стадиона
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.12.2022
В Красновишерске по территории детсада гуляла рысь
Вишерский заповедник открыл зимний туристский сезон
В Прикамье ожидается постепенное понижение температуры
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.12.2022
В Березниках будут судить водителя бетономешалки, который насмерть сбил ребенка
В Перми завершается ремонт фасадов домов на Слудской горке
С 1 декабря в поликлиниках и больницах можно не предъявлять бумажный или пластиковый полис
Гигантский бивень трогонтериевого слона готов к показу
Добавить комментарий: