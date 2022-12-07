В Пермь прибыла новая партия автобусов

20 экологичных автобусов на природном газе большого класса НЕФАЗ-5299-40-57, поступление которых в регион планировалось в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», прибыли в Пермь. После установки оборудования они выйдут на городские маршруты. Ожидается, что до конца 2022 года в регион будут поставлены еще 11 машин из запланированных на 2023 год.Договоренности о досрочных поставках транспортных средств были достигнуты губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгением Дитрихом на площадке всероссийского дорожного форума «Транспортная неделя» в ноябре 2022 года.Как пояснили в Министерстве транспорта Пермского края, данные поставки в рамках программы по обновлению автобусов реализуется с использованием механизма некоммерческого лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса Российской Федерации.1 декабря на городские маршруты уже вышли 26 новых газомоторных автобусов, которые поступили в этом ноябре по программе «Развитие общественного транспорта» национального проекта "Безопасные качественные дороги".Новые автобусы оснащены системой навигации, информационными табло, системой учета пассажиропотока и системой климат-контроля. Также все транспортные средства полностью низкопольные, что делает их доступными для маломобильных категорий пассажиров.