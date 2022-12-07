Спортивное Прикамье. В 2023 году в крае по региональной программе планируется построить четыре стадиона
Спортобъекты будут оборудованы на территориях общеобразовательных школ. Они будут представлять собой комплексы с футбольными полями с искусственным покрытием, беговыми дорожками, зонами для волейбола и баскетбола. Обязательным является оборудование объектов освещением и видеонаблюдением. На них будут проводиться уроки физкультуры, а во внеурочное время межшкольные стадионы будут открыты для доступа населения, рассказали в министерстве спорта Пермского края.Кроме того, в 2023 году планируется завершить работы по модернизации двух полноразмерных стадионов – в Верещагино и Кунгуре.
В рамках региональной программы «Спортивное Прикамье» в 2022 г. новые межшкольные стадионы появились в с. Нердва Карагайского муниципального округа, в п. Марковский Чайковского городского округа и в Чусовом.
В рамках национального проекта «Демография» завершена реконструкция стадиона «Россия» в Краснокамске. Также модернизирован городской стадион «Парма» в Кудымкаре.
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