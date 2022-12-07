Спортивное Прикамье. В 2023 году в крае по региональной программе планируется построить четыре стадиона

В Пермском крае в 2023 году при поддержке из регионального бюджета планируется построить четыре стадиона – в с. Большой Букор (Чайковский городской округ), в Горнозаводске, Александровске и с. Юксеево (Кочевский муниципальный округ). Они определены в результате конкурсного отбора заявок муниципалитетов на региональное софинансирование строительства и реконструкции стадионов в рамках краевой программы «Спортивное Прикамье». На эти цели из бюджета Прикамья планируется направить 93 млн руб., которые составят 75% от стоимости объектов, а оставшиеся 25% выделят сами муниципалитеты.

Спортобъекты будут оборудованы на территориях общеобразовательных школ. Они будут представлять собой комплексы с футбольными полями с искусственным покрытием, беговыми дорожками, зонами для волейбола и баскетбола. Обязательным является оборудование объектов освещением и видеонаблюдением. На них будут проводиться уроки физкультуры, а во внеурочное время межшкольные стадионы будут открыты для доступа населения, рассказали в министерстве спорта Пермского края.Кроме того, в 2023 году планируется завершить работы по модернизации двух полноразмерных стадионов – в Верещагино и Кунгуре.

В рамках региональной программы «Спортивное Прикамье» в 2022 г. новые межшкольные стадионы появились в с. Нердва Карагайского муниципального округа, в п. Марковский Чайковского городского округа и в Чусовом.

В рамках национального проекта «Демография» завершена реконструкция стадиона «Россия» в Краснокамске. Также модернизирован городской стадион «Парма» в Кудымкаре.