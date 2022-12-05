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В Перми завершается ремонт фасадов домов на Слудской горке
На текущий момент идет ремонт фасадов домов по ул. Петропавловской, 85, 87 и 83. Подрядчик продолжает остеклять лоджии. Уже выполнено более 60% работ, закончить их планируется в начале следующего года. Кроме того, подрядчик уже приступил к монтажу современной архитектурой подсветки.
Кроме того, продолжается благоустройство пространства перед домами. Уже выполнено обустройство мест для отдыха, детских и смотровых площадок, обновлена променадная часть и лестничные марши. Кроме того, планируется благоустроить нижний ярус, выполнив озеленение. Большая часть деревьев и кустарников в сквере будет сохранена. Весь комплекс работ планируется завершить в следующем году.
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