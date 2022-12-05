В Перми завершается ремонт фасадов домов на Слудской горке

В Перми подрядчик завершает капитальный ремонт фасадов на ул. Петропавловской в районе Эспланады. Напомним, он проводится по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в рамках подготовки к 300-летию Перми. Как рассказали в Министерстве ЖКХ и благоустройства, на сегодняшний день полностью обновлены дома по адресам ул. Петропавловская, 77, 79, 81, 89, 91 и 93. Здесь рабочие смонтировали новые энергоэффективные фасады и выполнили полное остекление лоджий в едином стиле. Также на цокольных этажах установлены барельефы и восстановлены подпорные стенки.На текущий момент идет ремонт фасадов домов по ул. Петропавловской, 85, 87 и 83. Подрядчик продолжает остеклять лоджии. Уже выполнено более 60% работ, закончить их планируется в начале следующего года. Кроме того, подрядчик уже приступил к монтажу современной архитектурой подсветки.Кроме того, продолжается благоустройство пространства перед домами. Уже выполнено обустройство мест для отдыха, детских и смотровых площадок, обновлена променадная часть и лестничные марши. Кроме того, планируется благоустроить нижний ярус, выполнив озеленение. Большая часть деревьев и кустарников в сквере будет сохранена. Весь комплекс работ планируется завершить в следующем году.