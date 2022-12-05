В Березниках будут судить водителя бетономешалки, который насмерть сбил ребенка

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"Следствием установлено, что 5 августа 2022 года обвиняемый, управляя автомобилем марки КамАЗ-53229, выезжал с прилегающей территории строительной площадки. В это время по тротуару, обозначенному дорожным знаком «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения», на велосипеде двигалась несовершеннолетняя, 2013 года рождения. Обвиняемый в нарушение требований Правил дорожного движения, проявляя преступную небрежность, не убедившись в безопасности выполняемого манёвра, начал движение, в результате чего допустил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку. От полученных травм девочка скончалась на месте", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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