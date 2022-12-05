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← В Перми завершается ремонт фасадов домов на Слудской горке

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.12.2022 →

В Березниках будут судить водителя бетономешалки, который насмерть сбил ребенка

В Березниках завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Следствием установлено, что 5 августа 2022 года обвиняемый, управляя автомобилем марки КамАЗ-53229, выезжал с прилегающей территории строительной площадки. В это время по тротуару, обозначенному дорожным знаком «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения», на велосипеде двигалась несовершеннолетняя, 2013 года рождения. Обвиняемый в нарушение требований Правил дорожного движения, проявляя преступную небрежность, не убедившись в безопасности выполняемого манёвра, начал движение, в результате чего допустил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку. От полученных травм девочка скончалась на месте", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Опубликовано: 05.12.2022 в 18:20 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми завершается ремонт фасадов домов на Слудской горке

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.12.2022 →

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