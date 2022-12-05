С 1 декабря в поликлиниках и больницах можно не предъявлять бумажный или пластиковый полис. Достаточно иметь паспорт или свидетельство о рождении. В территориальном фонде обязательного медицинского страхования пояснили, что, данные о застрахованных гражданах загружены в Единый регистр застрахованных Государственной информационной системы ОМС, доступ к которому будут иметь с 2023 года все медицинские организации, работающие в системе ОМС. В регистр автоматически будут вносить новорожденных, данные свидетельства о рождении передают органы ЗАГС, и людей, получающих российское гражданство, их сведения вносят органы внутренних дел. Наличие на руках бумажного полиса предполагает, что вся информации уже находится в системе.Если на данный момент у жителя Прикамья ещё нет полиса ОМС, оформить его можно тремя путями. Первое: обратившись лично или через представителя в одну из четырёх действующих в Пермском крае страховых компаний: Ресо- мед, Капитал-МС, АстраМед и Макс-М. Потребуются два документа: паспорт или свидетельство о рождении и СНИЛС. Второй и третий путь: подать электронную заявку на сайте краевого ТФОМС или на портале Госуслуг.Ирина Новосёлова, начальник управления организации ОМС ТФОМС Пермского края: "Можно второй вариант в электронной форме подать заявление о выборе или замене страховой компании через сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования, пройдя процедуры идентификации и аутентификации, в соответствии с законодательством российской федерации. И третий возможный вариант, для того чтобы застраховаться: это тоже в электронной форме написать заявление на сайте Государственных услуг".