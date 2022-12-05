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С 1 декабря в поликлиниках и больницах можно не предъявлять бумажный или пластиковый полис
Если на данный момент у жителя Прикамья ещё нет полиса ОМС, оформить его можно тремя путями. Первое: обратившись лично или через представителя в одну из четырёх действующих в Пермском крае страховых компаний: Ресо- мед, Капитал-МС, АстраМед и Макс-М. Потребуются два документа: паспорт или свидетельство о рождении и СНИЛС. Второй и третий путь: подать электронную заявку на сайте краевого ТФОМС или на портале Госуслуг.
Ирина Новосёлова, начальник управления организации ОМС ТФОМС Пермского края: "Можно второй вариант в электронной форме подать заявление о выборе или замене страховой компании через сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования, пройдя процедуры идентификации и аутентификации, в соответствии с законодательством российской федерации. И третий возможный вариант, для того чтобы застраховаться: это тоже в электронной форме написать заявление на сайте Государственных услуг".
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