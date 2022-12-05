Гигантский бивень трогонтериевого слона готов к показу

В музее пермских древностей подготовили новую экспозицию. Уже со вторника посетители смогут увидеть своими глазами гигантский бивень трогонтериевого слона. Бивень длиной 3 метра 15 см нашли вместе с остальными частями скелета древнего гиганта под Оханском в 2017 году.Транспортировка бивня в Пермь прошла в 2018 году, для чего понадобился большой короб, заполненный монтажной пеной, чтобы доставить находку в целости и сохранности. Обработка бивня длилась немногим более трех лет. Находку очищали от грунта, просушивали, пропитывали специальным клеевым составом."У нас была большая ответственность, как укрепить то что мы привезли, не усугубить разрушение. Я очень горда за музей, и счастлива, что под конец года тот план, который мы себе ставили, мы выполнили", - рассказала Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея.