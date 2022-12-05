← Гимназия №2 подружилась с еще одной школой Китая
С 1 декабря в поликлиниках и больницах можно не предъявлять бумажный или пластиковый полис →
Гигантский бивень трогонтериевого слона готов к показу
Транспортировка бивня в Пермь прошла в 2018 году, для чего понадобился большой короб, заполненный монтажной пеной, чтобы доставить находку в целости и сохранности. Обработка бивня длилась немногим более трех лет. Находку очищали от грунта, просушивали, пропитывали специальным клеевым составом.
"У нас была большая ответственность, как укрепить то что мы привезли, не усугубить разрушение. Я очень горда за музей, и счастлива, что под конец года тот план, который мы себе ставили, мы выполнили", - рассказала Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Гимназия №2 подружилась с еще одной школой Китая
Знайте свои права
Сразу две смертельные аварии. В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Восточном обходе и дороге Пермь-Чернушка
Страховые представители защищают интересы пациентов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.12.2022
В Перми стартовал ледовый сезон
В России повышаются тарифы на коммунальные услуги
Возбуждено уголовное дело по факту смерти и получения травм работниками ТЭЦ-9
Крупный пожар на ТЭЦ-9: хроника событий
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.11.2022
Добавить комментарий: