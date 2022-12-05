Гимназия №2 подружилась с еще одной школой Китая
Сразу после торжественного подписания обе стороны продемонстрировали лучшие творческие номера в исполнении учащихся. Так, ученики двуязычной экспериментальной школы университета Циндао танцевали, а пермские ребята спели песню "Подмосковные вечера" на китайском языке.
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