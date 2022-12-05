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Знайте свои права
Диктант состоит из 40 вопросов о Конституции Российской Федерации, основах законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, о трудовых, гражданских, семейных правах. На ответы будет выделено 60 минут.
В прошлом году количество участников превысило 975 тысяч человек, в Пермском крае тестирование прошли почти 11 тысяч жителей.
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