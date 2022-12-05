Сразу две смертельные аварии. В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Восточном обходе и дороге Пермь-Чернушка

В выходные на дорогах края произошло более 167 ДТП. Среди них есть серьезные, с жертвами - 4 человека погибли и 16 получили травмы. С наступлением понедельника печальная статистика не перестала меняться.Татьяна Каюмова, инспектор отделения пропаганды отдела ОАР и ПБДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "Утром произошло два смертельных ДТП. Одно из них в Мотовилихинском районе краевого центра. Предварительно установлено, что около 7:20 по автодороге Восточный обход со стороны Лядовской развязки в направлении Чусовского моста двигался автомобиль "Опель" под управлением водителя-мужчины, который на 10-м км допустил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль Isuzu. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля "Опель Корса" погибли.В 09:05 на 79-м км автодороги Пермь-Чернушка произошло еще одно смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Мерседес", в результате чего отечественное транспортное средство загорелось и выгорело полностью. Три человека погибли, двое госпитализированы. По всем фактам ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего".В Госавтоинспекции Пермского края напоминают, что водителям следует неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, выбирать оптимальную скорость и соблюдать безопасную дистанцию в соответствии с дорожными и метеоусловиями.