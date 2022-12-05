Сразу две смертельные аварии. В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Восточном обходе и дороге Пермь-Чернушка
В 09:05 на 79-м км автодороги Пермь-Чернушка произошло еще одно смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Мерседес", в результате чего отечественное транспортное средство загорелось и выгорело полностью. Три человека погибли, двое госпитализированы. По всем фактам ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего".
В Госавтоинспекции Пермского края напоминают, что водителям следует неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, выбирать оптимальную скорость и соблюдать безопасную дистанцию в соответствии с дорожными и метеоусловиями.
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