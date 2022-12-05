Страховые представители защищают интересы пациентов

Обеспечение полисами ОМС, виды, качество и условия предоставления медицинской помощи- самые распространённые из вопросов, с которыми, жители Пермского края обращаются в контакт- центр территориального фонда обязательного медицинского страхования. С начала года страховые представители оказали устные консультации более 81000 раз. Треть из полутора тысяч письменных обращений потребовали последующей экспертизы.Ирина Новосёлова, начальник управления организации ОМС ТФОМС Пермского края: "Все обращения, связанные с нарушением прав и законных интересов, они удовлетворены на досудебном уровне. То есть не потребовалось решения в судебном порядке, в пользу наших пациентов. Кроме того, страховые представители, за 10 месяцев этого года, проинформировали более 700 тысяч застрахованных лиц о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации и диспансерного наблюдения, что тоже очень важно".Более 76 % жалоб, поступивших с начала года, специалисты признали обоснованными. Это прежде всего: качество медицинской помощи и взимание денежных средств за услуги, предусмотренные программой ОМС. В контакт- центре, филиалах компании, а, так-же, удалённо задействованы 207 специалистов. Они в том числе, оказывают информационное сопровождение и занимаются экспертизой качества.Анна Калинина, начальник отдела сопровождения застрахованных лиц ООО «Капитал МС» в Пермском крае: "Нужно письменное обращение в компанию: либо на сайте, либо, почтовым сообщением. В таких случаях, мы проводим экспертизу качества медицинской помощи. Можем помочь в организации медицинской помощи, если он просит об этом нас".