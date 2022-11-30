Единое ежемесячное пособие на детей: заявление можно подать через социальный фонд, МФЦ и Госуслуги

С 1 января 2023 года вводится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Благодаря ему будет создана комплексная, адресная система поддержки нуждающихся семей с детьми и беременных женщин. В Прикамье получать пособие будут семьи на более 200 тысяч детей. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направлено 25 млрд рублей.Единое пособие будет назначаться по тем же правилам, по которым сегодня выплачиваются пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Размер пособия составит от 50% до 100% детского прожиточного минимума в зависимости от степени нуждаемости семьи. Сегодня это от 6 363 руб. до 12 726 руб., в дальнейшем планируются индексации. При назначении пособия будут учитываться уровень дохода семьи; наличие дохода от трудовой деятельности и наличие имущества – квартир, автомобилей, земельных участков и т.п.Чтобы оформить новое пособие, необходимо будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок, сделать это можно как через портал Госуслуг, так и лично через МФЦ, либо Фонд пенсионного и социального страхования.