← Батальону "Молот" отправили очередную партию гуманитарной помощи
Уголовное дело о хулиганстве экс-депутата Телепнева скоро направят в суд →
Единое ежемесячное пособие на детей: заявление можно подать через социальный фонд, МФЦ и Госуслуги
Единое пособие будет назначаться по тем же правилам, по которым сегодня выплачиваются пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Размер пособия составит от 50% до 100% детского прожиточного минимума в зависимости от степени нуждаемости семьи. Сегодня это от 6 363 руб. до 12 726 руб., в дальнейшем планируются индексации. При назначении пособия будут учитываться уровень дохода семьи; наличие дохода от трудовой деятельности и наличие имущества – квартир, автомобилей, земельных участков и т.п.
Чтобы оформить новое пособие, необходимо будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок, сделать это можно как через портал Госуслуг, так и лично через МФЦ, либо Фонд пенсионного и социального страхования.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Батальону "Молот" отправили очередную партию гуманитарной помощи
В Перми произошло массовое ДТП с участием автобуса
Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в Губахинском округе
В Перми затопило центральные улицы
Появилось видео начала пожара на ТЭЦ-9
В храме Всех святых можно поклониться мощам великомученика Пантелеймона
На трассе Чернушка-Оса столкнулись машина скорой помощи и КАМАЗ
Глава Перми проинспектировал ход капитального ремонта площади у Речного вокзала
Налоговые инспекции Прикамья проводят Дни открытых дверей
В больницы края поступило 35 электроэнцефалографов
Добавить комментарий: