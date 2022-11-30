Батальону "Молот" отправили очередную партию гуманитарной помощи

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Груз собрали по инициативе "Офицеров России" - регионального отделения военно-исторического общества. В зону СВО груз доставят в субботу днем. Автомобиль УАЗ "Патриот" также останется в распоряжении военных.
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