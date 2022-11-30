Уголовное дело о хулиганстве экс-депутата Телепнева скоро направят в суд

В Перми окончено предварительное следствие уголовного дела в отношении 42-летнего экс-депутата краевого парламента Александра Телепнева. Он обвиняется в хулиганстве. Следствием установлено, что 30 апреля 2022 года в ночное время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в баре по ул. Сибирская. При этом он вел себя агрессивно, показывал пренебрежительное отношение к персоналу и посетителям увеселительного заведения, выражался нецензурной бранью. Один из сотрудников ночного клуба сделал ему замечание. В ответ Телепнев взял в руки стеклянный бокал и кинул его в сторону барной стойки, где в этот момент находился персонал клуба. Бокал попал в витрину и повредил имущество. Затем обвиняемый кинул в сторону барной стойки ведро для льда, которое попало в голову работника бара. В дальнейшем он бросил стул, который попал в голову посетителя. "Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшим телесные повреждения и создал реальную угрозу их жизни и здоровью", - сообщили в краевом ГУ МДВ. Во время следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.Напомним, в 2018-м во время потасовки в другом пермском баре Александр Телепнев избил известного российского исполнителя DJ Smash. Музыкант отказался фотографироваться с бывшим депутатом, за что поплатился сломанной челюстью. За это суд приговорил Телепнева к двум годам колонии-поселения. Осенью 2019 он вышел по УДО.