В Перми произошло массовое ДТП с участием автобуса

Еще 11 километров новой дороги в четыре полосы на трассе Пермь – Екатеринбург стоимостью около 4 миллиардов рублей обещают сдать уже нынешней осенью. Об этом было заявлено во время инспекции стройки. Главный вопрос — что дальше с планами расширения дороги в направлении Кунгура. И здесь не все так гладко, федеральное финансирование пока не подтверждено, но на то и региональные власти, чтобы отстаивать интересы своего края. Депутаты уже планируют алгоритм действий - сделать запрос губернатору Пермского края, чтобы глава региона обратился с соответствующей просьбой на уровень федерации.