В Перми произошло массовое ДТП с участием автобуса

← Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в Губахинском округе
Батальону "Молот" отправили очередную партию гуманитарной помощи →
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← Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в Губахинском округе
Батальону "Молот" отправили очередную партию гуманитарной помощи →
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30.11.2022 в 14:44
30.11.2022 в 13:38
30.11.2022 в 09:34
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18.11.2022 в 14:20
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18.08.2022 в 11:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.11.2022
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в Губахинском округе
В Перми затопило центральные улицы
Появилось видео начала пожара на ТЭЦ-9
В храме Всех святых можно поклониться мощам великомученика Пантелеймона
На трассе Чернушка-Оса столкнулись машина скорой помощи и КАМАЗ
Глава Перми проинспектировал ход капитального ремонта площади у Речного вокзала
Налоговые инспекции Прикамья проводят Дни открытых дверей
В больницы края поступило 35 электроэнцефалографов
В Свердловском районе начался снос незаконных гаражей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.11.2022
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