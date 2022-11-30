Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в Губахинском округе
"В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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