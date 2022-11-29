Приговор Тимуру Бекмансурову суд вынесет 28 декабря

Сегодня обвиняемый в стрельбе в пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров выступил в суде с последним словом.Накануне прокуратура потребовала для него пожизненный срок. Сторона защиты в свою очередь настаивала на более мягкой мере наказания, с учетом того, что подзащитный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.Сам Бекмансуров сегодня попросил суд не приговаривать его к пожизненному лишению свободы, заявил, что раскаивается в содеянном и обязуется возместить ущерб потерпевшим.После последнего слова обвиняемого судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 28 декабря. Напомним, Тимура Бекмансурова обвиняют в совершении 6 преступлений, среди которых убийство и покушение на убийство двух и более лиц. В результате стрельбы, которую открыл по людям Тимур Бекмансуров, погибли 6 человек, 47 получили травмы различной степени тяжести.