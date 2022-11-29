Приговор Тимуру Бекмансурову суд вынесет 28 декабря
Сам Бекмансуров сегодня попросил суд не приговаривать его к пожизненному лишению свободы, заявил, что раскаивается в содеянном и обязуется возместить ущерб потерпевшим.
После последнего слова обвиняемого судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 28 декабря. Напомним, Тимура Бекмансурова обвиняют в совершении 6 преступлений, среди которых убийство и покушение на убийство двух и более лиц. В результате стрельбы, которую открыл по людям Тимур Бекмансуров, погибли 6 человек, 47 получили травмы различной степени тяжести.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
2 декабря в Прикамье прибудет поезд Деда Мороза
Ярмарка «Та самая рыба» начинает гастротур по городам края
Определен победитель конкурса на строительство визит-центра в Черняевском лесу
Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с многодетными мамами краевой столицы
В Перми полицейские задержали «кофейного» вора
Детский турнир по бильярду прошёл в Перми
В Перми пройдет VII Инженерно-промышленный форум
В Прикамье реализуется образовательный проект «Профильные школы при вузах»
Бекмансуров выступит с последним словом
В Свердловском районе планируется снести 57 незаконных гаражей
Добавить комментарий: