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2 декабря в Прикамье прибудет поезд Деда Мороза
2 декабря поезд сделает остановки в Кунгуре с 8:10 до 9:10, и в Перми на станции Пермь-2 с 13:15 до 19:00.
В составе празднично оформленной передвижной резиденции Деда Мороза – 19 вагонов. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Везде, где остановится поезд, пройдут праздничные мероприятия на перроне для всех желающих, рассказали в "Пермской пригородной компании".
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