История Перми в археологических находках

От заводского поселка до губернского центра и промышленного мегаполиса. Историю Перми в находках, сделанных во время раскопок на территории бывшего завода им. Шпагина представили сотрудники Камской археологической экспедиции.Для Перми и Пермского края в целом — это уникальные раскопки. Начать с того, что археологи работали зимой, для чего пришлось возвести надувной ангар, в котором днем и ночью работали тепловые пушки.153 дня - всё вручную : лопатой, а затем совком и кисточкой. Почти 4 тысячи квадратных метров площади исследовано. Но главное — это находки. Артефакты порой в отличном состоянии.Михаил Перескоков, директор НИЦ «Камская археологическая экспедиция ПГНИУ», к.и.н.: «Очень не часто попадается хороший городской слой, не разрушенный более поздними постройками, перестройками и так далее, а тут, несмотря на то что это промышленный объект, завод, тем не менее сохранность очень хорошая, плюс еще влажные слои, которые очень хорошо сохраняют органические материалы».Все исторические слои. От основания Егошихинского завода, до начала 20 века. Посуда берестяная и керамическая, инструменты деревянные, костяные и железные. Отдельной строкой — монеты. Их множество.Раскопки шли на месте правобережной части Егошихинского поселка. Это под склоном высокого холма, на котором сейчас стоит Планетарий. А почти 300 лет назад здесь начинался главный торговый путь того времени — Соликамский тракт. Так что неудивительно такое большое количество монет. Скорее всего их просто теряли из-за дырок в карманах и кошельках.А еще - православные крестики. Шнурки рвались по самым разным причинам и за пару столетий набралось немало некогда оброненных артефактов.И все же сам Соликамский тракт — главная находка, признаются ученые. Старинные технологии — воочию.Деревянное основание, сверху утрамбованный гравий с заводским шлаком. Ширина 6 метров. По обочинам — канавы для отводы воды. За ними тротуары. А затем уже жилые дома.Мария Мингалёва, младший научный сотрудник НИЦ «Камская археологическая экспедиция ПГНИУ»: «Мы зафиксировали и изначальный уровень тракта, и уровень его ремонта в начале 19 века. К приезду императора Александра I в 1824 году ремонтировали дороги, в том числе эту часть Соликамского тракта".О неспокойной обстановке в окрестностях Перми трехсотлетней давности говорят и многочисленные пули с ядрами. А вот рыболовные крючки указывают на размер рыбы, водившейся тогда в Каме. Говорят, и двухметровый осетр или белуга попадались.Только самое интересное показали археологи. Все артефакты, а их почти 14 тысяч, будут переданы в музей на хранение. Какие-то впоследствии попадут в экспозиции.