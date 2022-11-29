← Определен победитель конкурса на строительство визит-центра в Черняевском лесу
Ярмарка «Та самая рыба» начинает гастротур по городам края
Алла Аверина, представитель ярмарки «Та, самая рыба»: "Чёрная икра - это ценный деликатес, полезный и вкусный, кладезь микроэлементов. И вообще чёрная икра - это царский подарок. Смешивается небольшое количество со сметаной и натощак по половинке чайной ложке. Это очень, говорят, полезно и для сосудов и для сердца".
Все морепродукты транспортируют с Камчатки в готовом виде, сохраняя вкус и полезные вещества. К примеру, рыбу коптят на натуральных опилках вишни, яблони или ольхи, за счет чего получают красивый цвет и тонкий аромат. Кстати, при разморозке рыба не теряет своих полезных качеств, а значит, можно закупиться впрок и поставить на стол в праздник.
Жители Лысьвы смогут приобрести дальневосточные деликатесы с 29 ноября по 1 декабря в магазине «Пятерочка». В Кунгуре ярмарка «Та самая рыба» разместится напротив кафе «Любимое» со 2 по 4 декабря включительно.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Определен победитель конкурса на строительство визит-центра в Черняевском лесу
Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с многодетными мамами краевой столицы
В Перми полицейские задержали «кофейного» вора
Детский турнир по бильярду прошёл в Перми
В Перми пройдет VII Инженерно-промышленный форум
В Прикамье реализуется образовательный проект «Профильные школы при вузах»
Бекмансуров выступит с последним словом
В Свердловском районе планируется снести 57 незаконных гаражей
Сокращены расходы на подготовку Перми к Новому году
У православных начался Рождественский пост
Добавить комментарий: