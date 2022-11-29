29 ноября ярмарка «Та самая рыба» начинает гастротур по городам края. Продегустировать дальневосточные деликатесы смогут жители Лысьвы и Кунгура. Ассортимент большой - более 30 видов рыбы в солёном и копчёном виде, включая королеву «лососёвых» - чавычу. Холодного и горячего копчения, в солёном и замороженном виде, в ассортименте также белорыбица, тунец, палтус, нерка, кижуч, белуга. Порадует гурманов разнообразие свежайшей красной и чёрной икры. Насыщенный жирами и легкорастворимыми белками, этот знаменитый русский деликатес особенно полезен в зимнее время.Алла Аверина, представитель ярмарки «Та, самая рыба»: "Чёрная икра - это ценный деликатес, полезный и вкусный, кладезь микроэлементов. И вообще чёрная икра - это царский подарок. Смешивается небольшое количество со сметаной и натощак по половинке чайной ложке. Это очень, говорят, полезно и для сосудов и для сердца".Все морепродукты транспортируют с Камчатки в готовом виде, сохраняя вкус и полезные вещества. К примеру, рыбу коптят на натуральных опилках вишни, яблони или ольхи, за счет чего получают красивый цвет и тонкий аромат. Кстати, при разморозке рыба не теряет своих полезных качеств, а значит, можно закупиться впрок и поставить на стол в праздник.Жители Лысьвы смогут приобрести дальневосточные деликатесы с 29 ноября по 1 декабря в магазине «Пятерочка». В Кунгуре ярмарка «Та самая рыба» разместится напротив кафе «Любимое» со 2 по 4 декабря включительно.