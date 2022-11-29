Определен победитель конкурса на строительство визит-центра в Черняевском лесу

Региональные власти подвели итоги конкурса на строительство визит-центра особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края, который расположится на территории парка культуры и отдыха Балатово, входящего в ООПТ местного значения «Черняевский лес».Как сообщили в Минзакупок Прикамья, победителем признано ООО «Прайд» (г. Пермь), имеющее большой опыт работ. Ранее данная компания уже исполняла контракты по строительству сельской врачебной амбулатории в п. Зюкайка Верещагинского городского округа, межшкольного стадиона у школы «Мастерград» в Перми, выполняла работы по реконструкции спортивного комплекса в п. Звёздный, а также других социальных объектов. Цена контракта составила порядка 61,7 млн руб.Визит-центр в Балатовском парке будет представлять собой двухэтажное здание с комплексом объектов – игровых площадок и зон отдыха, которые будут естественно вписаны в природную среду. В центре также будут представлены различные экспозиции, в том числе гости смогут увидеть ландшафты Пермского края. В визит-центре будут проходить мероприятия, направленные на экологическое просвещение жителей и гостей города, акции, квесты и т.д.В ближайшее время планируется подписание контракта с победителем конкурса. В декабре подрядчик должен приступить к проектно-изыскательскому этапу работ. Начать возведение объекта планируется в апреле 2023 года. Ориентировочное окончание строительства – январь 2024 года.