Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с многодетными мамами краевой столицы

В Перми многодетных мам, которые достойно воспитали своих детей и внесли весомый вклад в общественную жизнь, поздравили с Днем матери. Встреча прошла в стенах пермской мэрии.У Оксаны Кирязовой трое детей, младшей 14 лет, она учится в школе, средний готовится стать медицинским сотрудником, а старшая уже работает. Оксана Кирязова успевает помогать детям и ведёт активную жизнь. Руководит ТОСом, в который входит 23 многоквартирных дома. Все вместе участвуют в благотворительных акциях, сейчас собрали книги, чтобы обновить библиотеки в небольших населенных пунктах Пермского края.А ещё красят заборы в микрорайоне Парковый, в летнее время убирают мусор с берегов реки Мулянки.Оксана Кирязова: "То, что я многодетная мама, это меня и сподвигло заниматься этой общественной работой. Для меня очень важно, что дети подключаются к моей деятельности".Вместе с Оксаной в зале городской администрации собрались многодетные мамы с большой буквы. Они успели достойно воспитать своих детей и еще внесли весомый вклад в общественную жизнь. Всех поздравил с праздником - Днём матери - глава Перми Алексей Дёмкин.После торжественной части поговорили о том, как преображается город. Мэр рассказал, что уже сделано.Алексей Демкин, глава Перми: "С каждым годом открывается всё больше и больше пространств для занятий активностью, спортом, для отдыха наших горожан. У нас последний крупный объект, который мы открыли - это 66-й квартал эспланады. Там большие благоустроенные пространства, они как раз для комфортного времяпрепровождения с семьёй".И попросил у всех присутствующих предложения, которые помогут дальше благоустраивать город.Нина Кувшинова: "Девочки сделали очень много дельных предложений по развитию города, по улучшению среды. Думаю, что детям и семьям будет комфортно в Перми".В основном предлагали продолжать строить парки и места для отдыха детей.А ещё ранее поступило предложение по созданию семейных центров. Это место, где дети и взрослые смогут продуктивно и с пользой провести свой досуг. Дети научится чему-то новому, а родители отдохнуть.Все идеи будут рассматривать в городской администрации. И в будущем они могут быть реализованы. Задача сделать так, чтобы детям было интересно учиться в Перми, а после они хотели бы остаться жить в своем родном городе.