← В Перми полицейские задержали «кофейного» вора
Определен победитель конкурса на строительство визит-центра в Черняевском лесу →
Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с многодетными мамами краевой столицы
А ещё красят заборы в микрорайоне Парковый, в летнее время убирают мусор с берегов реки Мулянки.
Оксана Кирязова: "То, что я многодетная мама, это меня и сподвигло заниматься этой общественной работой. Для меня очень важно, что дети подключаются к моей деятельности".
Вместе с Оксаной в зале городской администрации собрались многодетные мамы с большой буквы. Они успели достойно воспитать своих детей и еще внесли весомый вклад в общественную жизнь. Всех поздравил с праздником - Днём матери - глава Перми Алексей Дёмкин.
После торжественной части поговорили о том, как преображается город. Мэр рассказал, что уже сделано.
Алексей Демкин, глава Перми: "С каждым годом открывается всё больше и больше пространств для занятий активностью, спортом, для отдыха наших горожан. У нас последний крупный объект, который мы открыли - это 66-й квартал эспланады. Там большие благоустроенные пространства, они как раз для комфортного времяпрепровождения с семьёй".
И попросил у всех присутствующих предложения, которые помогут дальше благоустраивать город.
Нина Кувшинова: "Девочки сделали очень много дельных предложений по развитию города, по улучшению среды. Думаю, что детям и семьям будет комфортно в Перми".
В основном предлагали продолжать строить парки и места для отдыха детей.
А ещё ранее поступило предложение по созданию семейных центров. Это место, где дети и взрослые смогут продуктивно и с пользой провести свой досуг. Дети научится чему-то новому, а родители отдохнуть.
Все идеи будут рассматривать в городской администрации. И в будущем они могут быть реализованы. Задача сделать так, чтобы детям было интересно учиться в Перми, а после они хотели бы остаться жить в своем родном городе.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми полицейские задержали «кофейного» вора
Детский турнир по бильярду прошёл в Перми
В Перми пройдет VII Инженерно-промышленный форум
В Прикамье реализуется образовательный проект «Профильные школы при вузах»
Бекмансуров выступит с последним словом
В Свердловском районе планируется снести 57 незаконных гаражей
Сокращены расходы на подготовку Перми к Новому году
У православных начался Рождественский пост
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.11.2022
Прокуратура проверит готовность аэропорта Перми к снегопадам
Добавить комментарий: