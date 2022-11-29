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В Перми полицейские задержали «кофейного» вора
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в продуктовом магазине на улице Калинина неизвестный мужчина прятал в свой пакет упаковки растворимого кофе различных марок и в тот момент был замечен сотрудницей супермаркета. Продавец магазина попыталась задержать злоумышленника, однако тому удалось скрыться.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он дал признательные показания и пояснил, что похищенное он сбыл, а денежные средства потратил на наркотики", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.
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