Детский турнир по бильярду прошёл в Перми
Овик Шагинян, главный судья турнира: "Групповой этап, группа 4 по 4, играет в подгруппе каждый с каждым, и по количеству побед".
Такие детские турниры возобновились спустя 3-летний перерыв. Для федерации это важное событие. К нему группа энтузиастов сделала ремонт в зале и обновила столы. Кроме того, изменилась и внутренняя политика. Упор сделан на развитие детского бильярда в регионе.
Яков Горохов, вице-президент федерации бильярдного спорта Пермского края: "Работа со школами, вот что самое важное. Надо увлекать детей. Конечно, будем привлекать школьников максимально сюда, и у нас первая половина дня этот зал будет для тренировочного процесса".
План дальнейшего развития федерации уже согласован с региональным Министерством спорта.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Когда федерация декларирует, что турниры будут проходить на ежемесячной основе, это с большей вероятностью позволит сделать правильную селекцию именно тех детей, которые сегодня достойны - отправить на соревнования на уровни ПФО, России и выше".
В перспективе лучшие спортсмены по итогам состязаний смогут ездить уже на соревнования и регионального, и всероссийского масштаба. Причем бесплатно, за счет федерации. Ну, а сегодня в качестве начала новой спортивной жизни - первый турнир.
Победителей будут определять в двух номинациях: дети до 13 лет и дети до 16 лет.
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