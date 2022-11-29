Детский турнир по бильярду прошёл в Перми

В Перми прошел детский турнир по бильярду. Самому младшему участнику - восемь лет, и есть время стать настоящим профессионалом, тем более что на развитие детского бильярда в регионе делается особый упор.Показать свои навыки мастерства собрались 15 ребят от 8 до 18 лет. Играть будут в «свободную пирамиду». Это когда игрок может забивать шар любым шаром. Судьи говорят, эту разновидность лузного бильярда дети любят за динамику.Овик Шагинян, главный судья турнира: "Групповой этап, группа 4 по 4, играет в подгруппе каждый с каждым, и по количеству побед".Такие детские турниры возобновились спустя 3-летний перерыв. Для федерации это важное событие. К нему группа энтузиастов сделала ремонт в зале и обновила столы. Кроме того, изменилась и внутренняя политика. Упор сделан на развитие детского бильярда в регионе.Яков Горохов, вице-президент федерации бильярдного спорта Пермского края: "Работа со школами, вот что самое важное. Надо увлекать детей. Конечно, будем привлекать школьников максимально сюда, и у нас первая половина дня этот зал будет для тренировочного процесса".План дальнейшего развития федерации уже согласован с региональным Министерством спорта.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Когда федерация декларирует, что турниры будут проходить на ежемесячной основе, это с большей вероятностью позволит сделать правильную селекцию именно тех детей, которые сегодня достойны - отправить на соревнования на уровни ПФО, России и выше".В перспективе лучшие спортсмены по итогам состязаний смогут ездить уже на соревнования и регионального, и всероссийского масштаба. Причем бесплатно, за счет федерации. Ну, а сегодня в качестве начала новой спортивной жизни - первый турнир.Победителей будут определять в двух номинациях: дети до 13 лет и дети до 16 лет.