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В Перми пройдет VII Инженерно-промышленный форум
Елена Дегтярева, первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края: "Подтверждено 70 компаний участников промышленной кооперации, которые представят свои технологические разработки — продукцию для нужд промышленности России. Это большая масштабная выставка, которая сопровождается научно-техническими советами, их мы проведем ровно 15 в течение двух дней. У нас возраст участников, если вы заметили 12+. Очень много, мы надеемся, что будет студентов и детей на инженерном форуме, в котором мы покажем перспективы развития региона".
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