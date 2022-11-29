В Перми пройдет VII Инженерно-промышленный форум

1 и 2 декабря в выставочном центре «Пермь Экспо» пройдет VII Инженерно-промышленный форум. Крупнейшая коммуникационная площадка объединит представителей бизнеса, науки и государства. Лидеры промышленности продемонстрируют новые решения и уникальные разработки в сферах автоматизации, управлении процессами, инноваций для химических и нефтегазовых производств. Одной из основных тем форума станет кадровая политика, а также «Инженеры великой России». Вход на Пермский инженерно-промышленный форум свободный.Елена Дегтярева, первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края: "Подтверждено 70 компаний участников промышленной кооперации, которые представят свои технологические разработки — продукцию для нужд промышленности России. Это большая масштабная выставка, которая сопровождается научно-техническими советами, их мы проведем ровно 15 в течение двух дней. У нас возраст участников, если вы заметили 12+. Очень много, мы надеемся, что будет студентов и детей на инженерном форуме, в котором мы покажем перспективы развития региона".