В Прикамье реализуется образовательный проект «Профильные школы при вузах»

Губернатор Дмитрий Махонин посетил профильные школы, открывшиеся при пермских вузах. Проект, который он сам же и инициировал. Задача здесь одна - ранняя профориентация школьников. Буква «Г» у десятого класса в лицее при Пермской высшей школе экономики означает «гуманитарный», Татьяна изначально выбрала это направление. Новые друзья, новые учителя, и очень насыщенная программа, говорит девушка.Татьяна Логинова: "Я сразу решила пройти вступительные экзамены и поступить сюда. У нас углублённое изучение истории, мы изучаем право, обществознание".Есть ещё классы «Т» - технологический, и «Э» - социально-экономический. Всего 75 ребят из Перми и других городов края, которые прошли вступительные испытания и сейчас учатся здесь, а потом планируют поступать в вышку.Полина Томашева: "Я давно запланировала поступать в Высшую школу экономики, и направление мне подходит - бизнес-информатика".Сегодня ребята встречают гостей - на уроки приехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Именно по его инициативе в этом году в регионе стартовал новый образовательный проект «Профильные школы при вузах».Профильные школы открылись при Высшей школе экономики, классическом и политехническом университетах. Проект подразумевает профориентационную работу со старшеклассниками, углублённое изучение отдельных предметов с преподавателями вузов.Лицей при высшей школе расположился в одном из корпусов вуза, по словам преподавателей, это хорошая возможность почувствовать университетскую атмосферу, участвовать в студенческих мероприятиях.Галина Володина, директор НИУ ВШЭ-Пермь: "Они в одной среде со студентами, они видят, как живёт вуз, для них это великая мотивация захотеть остаться здесь!"А потом остаться в своём регионе. В общении с ребятами Дмитрий Махонин вспомнил старую пословицу о том, что «Где родился, там и пригодился», и в крае сейчас стараются создавать все возможности для того, чтобы молодёжь могла найти себя именно на малой родине.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы верим в нашу экономику, региональную, мы верим и видим, как развиваются наши предприятия, это, действительно, предприятия для людей с высоким потенциалом, с достойной заработной платой, и на самом деле - спектр выбора профессий очень велик".Сейчас профильные школы - это 200 человек тех, кто после 9-го класса уже определился с планами на будущее. Пока 200, говорят инициаторы проекта. Начало положено, а дальше профильные школы будут расширяться, потому что желающих учиться в таком формате в крае оказалось немало.