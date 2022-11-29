← В Свердловском районе планируется снести 57 незаконных гаражей
В Прикамье реализуется образовательный проект «Профильные школы при вузах» →
Бекмансуров выступит с последним словом
Бекмансуров обвиняется в совершении шести преступлений: убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества. Судья сделал перерыв до 29 ноября, тогда Бекмансуров выступит с последним словом.
Максим Филиппов, первый заместитель прокурора Пермского края: "В результате вооруженного нападения на Пермский государственный национально-исследовательский университет погибли совершенно невиновные шесть человек, пострадали более 40, еще десятки людей пережили ужас ситуации, когда понимали, что их жизнь может оборваться. И только благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции удалось остановить нападавшего и избежать еще большего количества жертв".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Свердловском районе планируется снести 57 незаконных гаражей
Сокращены расходы на подготовку Перми к Новому году
У православных начался Рождественский пост
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.11.2022
Прокуратура проверит готовность аэропорта Перми к снегопадам
В Прикамье лось атаковал автомобиль
На ул. Барамзиной снесли вековую водонапорную башню
Горнолыжные центры готовятся к открытию
Роспотребнадзор: активность вирусов гриппа нарастает
За выходные сотрудники Госавтоинспекции остановили 84 пьяных водителя
Добавить комментарий: