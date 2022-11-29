Прокуратура потребовала пожизненный срок для Тимура Бекмансурова, открывшего стрельбу в Пермском государственном университете в сентябре прошлого года. Сторона защиты в свою очередь настаивала на более мягкой мере наказания, с учетом того, что подзащитный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также судья предложил выступить обвиняемому с последним словом, на что подсудимый попросил время для подготовки. В итоге в процессе был объявлен перерыв до 29 ноября.Бекмансуров обвиняется в совершении шести преступлений: убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества. Судья сделал перерыв до 29 ноября, тогда Бекмансуров выступит с последним словом.Максим Филиппов, первый заместитель прокурора Пермского края: "В результате вооруженного нападения на Пермский государственный национально-исследовательский университет погибли совершенно невиновные шесть человек, пострадали более 40, еще десятки людей пережили ужас ситуации, когда понимали, что их жизнь может оборваться. И только благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции удалось остановить нападавшего и избежать еще большего количества жертв".