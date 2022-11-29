В Свердловском районе планируется снести 57 незаконных гаражей
В частности, в микрорайоне Крохалева, на ул. Академика Курчатова, 2а, демонтируют 21 гараж; возле строящегося на месте бывшего завода смазок и СОЖ ЖК «Красное яблоко» снесут 20 гаражей. Демонтажу подлежат и 15 гаражей в микрорайоне Свердлова, на ул. Клары Цеткин. Ответственным за снос гаражей и их временное хранение назначен начальник отдела благоустройства администрации Свердловского района Перми Эльнар Хузягулов.
Как сообщает издание «Комменсант-Прикамье», год назад в Свердловском районе Перми также велся масштабный снос металлических гаражей. Тогда на ул. Клары Цеткин было снесено около 50 гаражей.
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