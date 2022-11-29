Сокращены расходы на подготовку Перми к Новому году

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← У православных начался Рождественский пост
В Свердловском районе планируется снести 57 незаконных гаражей →
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18.11.2022 в 12:30
27.09.2022 в 09:44
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У православных начался Рождественский пост
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.11.2022
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.11.2022
Прокуратура проверит готовность аэропорта Перми к снегопадам
В Прикамье лось атаковал автомобиль
На ул. Барамзиной снесли вековую водонапорную башню
Горнолыжные центры готовятся к открытию
Роспотребнадзор: активность вирусов гриппа нарастает
За выходные сотрудники Госавтоинспекции остановили 84 пьяных водителя
В Перми прошёл заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию
«Производительность труда»: в рамках нацпроекта 26 предприятий края получат субсидии на обучение работников
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