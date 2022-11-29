У православных начался Рождественский пост
Длительность поста составляет ровно 40 дней, завершится он уже в следующем году – в Сочельник – 6 января 2023 года. По сравнению с Великим или Успенским постом, Рождественский — не такой уж строгий. Сухоядение — то есть, употребление в пищу продуктов, не прошедших термическую обработку, необходимо только по средам и пятницам в течение нескольких недель. В остальное время разрешаются трапезы с горячей пищей на постном масле, в некоторые дни — рыба, по выходным — вино.
Помимо воздержания в пище, истинный пост — это и время духовного очищения, прощения обид, дел милосердия и утешения попавших в беду.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.11.2022
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