У православных начался Рождественский пост

У православных христиан начался Рождественский пост – последний многодневный пост в календарном году. Он готовит верующих к одному из самых радостных и светлых зимних праздников - Рождеству.Длительность поста составляет ровно 40 дней, завершится он уже в следующем году – в Сочельник – 6 января 2023 года. По сравнению с Великим или Успенским постом, Рождественский — не такой уж строгий. Сухоядение — то есть, употребление в пищу продуктов, не прошедших термическую обработку, необходимо только по средам и пятницам в течение нескольких недель. В остальное время разрешаются трапезы с горячей пищей на постном масле, в некоторые дни — рыба, по выходным — вино.Помимо воздержания в пище, истинный пост — это и время духовного очищения, прощения обид, дел милосердия и утешения попавших в беду.