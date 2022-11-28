«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.11.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.11.2022 в 12:30
27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
18.11.2022 в 14:20
28.10.2022 в 09:40
06.10.2022 в 09:20
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.11.2022
Пермяк с помощью липовых контрактов обманул 9 образовательных учреждений региона
На смену потеплению придут морозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Прокуратура проверит готовность аэропорта Перми к снегопадам
В Прикамье лось атаковал автомобиль
На ул. Барамзиной снесли вековую водонапорную башню
Горнолыжные центры готовятся к открытию
Роспотребнадзор: активность вирусов гриппа нарастает
За выходные сотрудники Госавтоинспекции остановили 84 пьяных водителя
В Перми прошёл заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию
«Производительность труда»: в рамках нацпроекта 26 предприятий края получат субсидии на обучение работников
Поехали на заработки, попали в секс-рабство. Девушки, которых продали за границу, получили компенсацию
В центре Перми стоимость парковки выросла на 10 рублей
В Прикамье по программе капремонта заменили лифты в 47 многоквартирных домах
С 4 декабря в Перми предстоят массовые отключения воды
В Очёре на пожаре погибли два человека
В Перми будет снесен дом по улице Пермской, 58
В Лысьве открылся фестиваль «КаМский»
На заводе Шпагина открылась выставка находок, обнаруженных нынешним летом
Новый официальный дилерский центр «АВТОВАЗа» открылся в Березниках
В спорткомплексе Сухарева состоялся Межрегиональный форум «Sportnorm»
Губернатор Пермского края провел рабочую встречу с главой Губахинского округа
Глава Перми проверил, как продвигается реконструкция набережной в Закамске
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2022
В этом году туристический поток на круизах из Перми вырос на 40%
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Прокуратура проверит готовность аэропорта Перми к снегопадам
В Прикамье лось атаковал автомобиль
На ул. Барамзиной снесли вековую водонапорную башню
Горнолыжные центры готовятся к открытию
Роспотребнадзор: активность вирусов гриппа нарастает
За выходные сотрудники Госавтоинспекции остановили 84 пьяных водителя
В Перми прошёл заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию
«Производительность труда»: в рамках нацпроекта 26 предприятий края получат субсидии на обучение работников
Поехали на заработки, попали в секс-рабство. Девушки, которых продали за границу, получили компенсацию
В центре Перми стоимость парковки выросла на 10 рублей
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