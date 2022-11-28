Прокуратура проверит готовность аэропорта Перми к снегопадам
"Первостепенное внимание уделяется вопросам оснащения воздушных гаваней необходимым количеством специальной техники (снегоуборочные машины), готовности объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля. Ситуация взята на контроль в прокуратуре", - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
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