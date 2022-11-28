В Перми прошёл заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию

В Перми прошел 6-й этап Гран-при России по фигурному катанию на призы губернатора Пермского края. Соревнования проходили в течение нескольких дней. По итогам соревнований сформируется состав участников финала, запланированного в марте.Тяжелое, но достойное выступление. Фигуристы от Пермского края Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков закончили очередную короткую программу. В их копилке уже несколько золотых медалей юниорской серии. Сейчас борются во взрослой серии.Матвей Янченков, фигурист: "Даже легче, когда публика своя, лёд свой, горд свой. Хорошие впечатления от проката, от публики, нам все нравится. Есть ошибки - будем стараться делать лучше".Это шестой этап Гран-при России Ростелеком по фигурному катанию. В этот раз проходит в Перми на арене универсального дворца спорта «Молот». Сильнейшие фигуристы соревнуются в мастерстве. Одиночные мужское женское катания, парные программы, а также, танцы на льду.Александр Коган, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России: "Здесь участвуют чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. Что касается Перми, радует, что во всех видах теперь появились спортсмены, которые могут достойно представлять край на крупнейших соревнованиях".В этом сезоне пермские пары выступают особенно успешно. У региона уже имеется золото и серебро. Все спортсмены — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Старт".Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Здорово, что простые пермские девчонки, которые сегодня только начинают кататься, либо катаются два-три года, имеют возможность быть на одном льду, что и наши великие спортсмены".Борются участники за призы губернатора Пермского края. Как ранее отмечал глава региона, сегодня в Прикамье запланирована реализация крупных, амбициозных спортивных проектов. Гран-при — одно из таких.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сам вид спорта является одним из красочных. Желаю всем зрителям насладиться представлением, а участникам — победы!"Оценивают номера участников не только судейское жюри, но и зрители.Особое внимание на звёзд. По итогам коротких программ императрица фигурного катания Елизавета Туктамышева стала второй и чисто исполнила свой фирменный элемент — тройной аксель.На второй день соревнований зрители увидели ее противостояние с ученицей Евгения Плющенко Софьей Муравьевой. На прошлом этапе в Москве юная спортсменка хоть и проявила себя хорошо, однако всё равно уступила «императрице» фигурного катания. Пермь стала площадкой для реванша. Впрочем, и в этот раз золото осталось за Елизаветой Туктамышевой - с преимуществом в 0,79 балла она стала победителем заключительного этапа российского Гран-при.Шестой этап Гран-при в Перми продлился два дня. По его итогам сформируется состав участников финала, который запланирован в марте следующего года.