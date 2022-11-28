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В Перми прошёл заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию
Матвей Янченков, фигурист: "Даже легче, когда публика своя, лёд свой, горд свой. Хорошие впечатления от проката, от публики, нам все нравится. Есть ошибки - будем стараться делать лучше".
Это шестой этап Гран-при России Ростелеком по фигурному катанию. В этот раз проходит в Перми на арене универсального дворца спорта «Молот». Сильнейшие фигуристы соревнуются в мастерстве. Одиночные мужское женское катания, парные программы, а также, танцы на льду.
Александр Коган, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России: "Здесь участвуют чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. Что касается Перми, радует, что во всех видах теперь появились спортсмены, которые могут достойно представлять край на крупнейших соревнованиях".
В этом сезоне пермские пары выступают особенно успешно. У региона уже имеется золото и серебро. Все спортсмены — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Старт".
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Здорово, что простые пермские девчонки, которые сегодня только начинают кататься, либо катаются два-три года, имеют возможность быть на одном льду, что и наши великие спортсмены".
Борются участники за призы губернатора Пермского края. Как ранее отмечал глава региона, сегодня в Прикамье запланирована реализация крупных, амбициозных спортивных проектов. Гран-при — одно из таких.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сам вид спорта является одним из красочных. Желаю всем зрителям насладиться представлением, а участникам — победы!"
Оценивают номера участников не только судейское жюри, но и зрители.
Особое внимание на звёзд. По итогам коротких программ императрица фигурного катания Елизавета Туктамышева стала второй и чисто исполнила свой фирменный элемент — тройной аксель.
На второй день соревнований зрители увидели ее противостояние с ученицей Евгения Плющенко Софьей Муравьевой. На прошлом этапе в Москве юная спортсменка хоть и проявила себя хорошо, однако всё равно уступила «императрице» фигурного катания. Пермь стала площадкой для реванша. Впрочем, и в этот раз золото осталось за Елизаветой Туктамышевой - с преимуществом в 0,79 балла она стала победителем заключительного этапа российского Гран-при.
Шестой этап Гран-при в Перми продлился два дня. По его итогам сформируется состав участников финала, который запланирован в марте следующего года.
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