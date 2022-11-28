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«Производительность труда»: в рамках нацпроекта 26 предприятий края получат субсидии на обучение работников
Обучение проводилось предприятиями в период с января по сентябрь 2022 года по различным направлениям, таким как лабораторный химический анализ, слесарное дело, охрана окружающей среды, бережливое производство и многим др. Формат обучения и образовательную организацию предприятия выбирали самостоятельно, исходя из производственных потребностей.
Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. На территории Пермского края оператором нацпроекта является РЦК, созданный на базе Регионального центра инжиниринга. На сегодняшний день к нацпроекту присоединились 112 компаний Прикамья.
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