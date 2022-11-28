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За выходные сотрудники Госавтоинспекции остановили 84 пьяных водителя
В период проведения рейда автоинспекторы отстранили от управления 80 водителей без права вождения и 84 - в состоянии опьянения. В отношении 16 водителей, задержанных повторно за пьянство за рулем, собраны материалы проверки для принятия решения о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На специализированные стоянки помещены 160 единиц транспортных средств.
"В ходе проведения мероприятий и при несении службы стражами порядка пресечены почти 5 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Также 231 водитель не предоставил преимущество пешеходам. Сами пешеходы нарушили правила 360 раз. Помимо этого в период с 25 по 27 ноября в Прикамье зарегистрировано 147 дорожно-транспортных происшествий, 15 человек, в том числе один ребёнок, получили различные травмы", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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