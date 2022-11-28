Поехали на заработки, попали в секс-рабство. Девушки, которых продали за границу, получили компенсацию

Судебные приставы взыскали более 1 млн рублей в пользу пострадавших от незаконного «бизнеса» по торговле людьми. Еще в 2018 году была осуждена группа лиц, завербовавшая и продавшая за границу более 20 женщин. Злоумышленники находили желающих подзаработать девушек и вводили их в заблуждение, предлагая якобы хорошую и интересную работу, связанную со стимулированием спроса посетителей ресторанов, ночных клубов и иных увеселительных заведений в Королевстве Бахрейн. В действительности же согласившиеся на переезд после пересечения государственной границы передавались неустановленным лицам, которые принуждали их к занятию проституцией и иным формам сексуальной эксплуатации.Преступная деятельность вскрылась после того, как двум потерпевшим удалось сбежать из рабства. Вернувшись на родину, они обо всем рассказали полиции. На скамье подсудимых оказались 6 жителей Пермского края. Все они, в зависимости от роли и степени участия, были приговорены к лишению свободы сроками от 6 до 3,5 лет. Судом также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с одного из осужденных морального вреда в пользу 11 физических лиц на общую сумму порядка 1 млн 100 тысяч рублей. Еще в ходе судебного процесса в целях обеспечения удовлетворения исков потерпевших было обращено взыскание на имущество должника — дом в п. Марковский г. Чайковского Пермского края."После освобождения 34-летнему мужчине больше ничего не оставалось, как вернуться в родной поселок. Собственность должника уже проходила стадию реализации, были назначены повторные торги. Чтобы не лишиться дома, гражданин полностью погасил всю сумму морального вреда и исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов. 11 взыскательниц получили причитающиеся им денежные средства, исполнительные производства окончены фактическим исполнением", - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.