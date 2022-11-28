← В Прикамье по программе капремонта заменили лифты в 47 многоквартирных домах
Поехали на заработки, попали в секс-рабство. Девушки, которых продали за границу, получили компенсацию →
В центре Перми стоимость парковки выросла на 10 рублей
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← В Прикамье по программе капремонта заменили лифты в 47 многоквартирных домах
Поехали на заработки, попали в секс-рабство. Девушки, которых продали за границу, получили компенсацию →
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18.11.2022 в 12:30
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18.08.2022 в 11:20
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Поехали на заработки, попали в секс-рабство. Девушки, которых продали за границу, получили компенсацию
В центре Перми стоимость парковки выросла на 10 рублей
В Прикамье по программе капремонта заменили лифты в 47 многоквартирных домах
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В Прикамье по программе капремонта заменили лифты в 47 многоквартирных домах
С 4 декабря в Перми предстоят массовые отключения воды
В Очёре на пожаре погибли два человека
В Перми будет снесен дом по улице Пермской, 58
В Лысьве открылся фестиваль «КаМский»
На заводе Шпагина открылась выставка находок, обнаруженных нынешним летом
Новый официальный дилерский центр «АВТОВАЗа» открылся в Березниках
В спорткомплексе Сухарева состоялся Межрегиональный форум «Sportnorm»
Губернатор Пермского края провел рабочую встречу с главой Губахинского округа
Глава Перми проверил, как продвигается реконструкция набережной в Закамске
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