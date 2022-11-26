В Лысьве открылся фестиваль "КаМский". Его называют путешественником, поскольку каждый год он проходит в новом месте, в театре того или иного города Пермского края. В этот раз покажут свои спектакли 7 коллективов, для самых разных возрастов. Почти вся труппа Чайковского театра драмы и комедии на выезде, но в Лысьвенском театре драмы имени Савина актёры не на гастролях, а в качестве участников ежегодного фестиваля-путешественника по театрам малых городов Пермского края «КаМский».Александр Борисов, художественный руководитель Чайковского театра и комедии: "Это замечательная возможность увидеться с другими коллективами, посмотреть, чем заняты они, пообщаться нам руководителям, оценить их творческие планы".Шекспировский «Король Лир» дал официальный старт началу фестиваля. До «Лира» на сцене уже успел побывать Березниковский драматический театр для детей и молодежи «Бенефис» со «Сказками Пушкина». Для зрителей это возможность познакомиться с лучшими спектаклями Прикамья.В пятидневной программе есть постановка и принимающей стороны – Лысьвенский театр покажет спектакль «Космос», Березниковский театр драмы - «Камень», Коми-Пермяцкий драматический театр имени Горького - «Раскас», Губахинский молодёжный театр «Доминанта» - сказку для подростков «Василисса», а Кунгурский ТЮЗ привёз «Малыша и Карлсона».Организатор культурного события - Центр по реализации проектов в сфере культуры при поддержке Министерства культуры Пермского края, партнёр – Союз театральных деятелей России.Елена Хаткевич, директор Центра по реализации проектов в сфере культуры: "Программа многожанровая. Программа интересная, как для малышей, так и для более старшего поколения. Мы надеемся, что все, кто придут на эти фестивальные просмотры, в фестивальные дни, получат массу удовольствия".Важнейшая часть фестивальной жизни – проведение профессиональных и образовательных лабораторий и программ.Во время мастер-классов участники опробуют различные театральные форматы, которые позволят расширить горизонты и привлечь нового зрителя. Итоги занятий подведут на закрытии фестиваля — продемонстрируют пластические эскизы и импровизационный перформанс.До 28 ноября в фестивале «КаМский» примут участие семь театральных коллективов региона. Купить билеты на спектакли ещё можно в кассе и на сайте Лысьвенского театра.