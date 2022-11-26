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На заводе Шпагина открылась выставка находок, обнаруженных нынешним летом
Михаил Перескоков, директор научно-исследовательского центра «Камская археологическая экспедиция» ПГНИУ: "Объем находок очень большой. Тут самое интересное и тематически отобранное, чтобы это было смотреть логично, понятно. И то, что отражает жизнь нашего города, людей, которые тут жили. Такой подарок всем: жителям, городу, ученым к юбилею".
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