В Перми будет снесен дом по улице Пермской, 58

Как сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем телеграм-канале, в декабре 2022 года будет снесен дом в Ленинском районе по улице Пермской, 58. Пермяки не раз отмечали, что в заброшенном здании играют дети, а оно представляет опасность, так как может развалиться.Подготовка к сносу дома уже началась: установлено ограждение, идет вынос сетей электроснабжения, отметил глава Перми.Соседний дом по улице Пермской, 60 также включен в список на демонтаж. Его планируется снести в следующем году. Сейчас решается вопрос по выносу из него транзитных сетей.Всего с начала года в Перми снесли 47 аварийных домов. В частности демонтированы дома в Мотовилихинском районе по улицам Тургенева и Василия Соломина, а также по адресам улица Петропавловской, 14 и Комсомольский проспект, 89. По сравнению с прошлыми годами общая площадь снесенных домов выросла более чем в два раза.