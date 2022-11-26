В Перми будет снесен дом по улице Пермской, 58
Подготовка к сносу дома уже началась: установлено ограждение, идет вынос сетей электроснабжения, отметил глава Перми.
Соседний дом по улице Пермской, 60 также включен в список на демонтаж. Его планируется снести в следующем году. Сейчас решается вопрос по выносу из него транзитных сетей.
Всего с начала года в Перми снесли 47 аварийных домов. В частности демонтированы дома в Мотовилихинском районе по улицам Тургенева и Василия Соломина, а также по адресам улица Петропавловской, 14 и Комсомольский проспект, 89. По сравнению с прошлыми годами общая площадь снесенных домов выросла более чем в два раза.
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