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Новый официальный дилерский центр «АВТОВАЗа» открылся в Березниках
Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ»: "Перспективы здесь очень хорошие. Мы видим еще даже увеличение доли рынка, с учетом расширения модельного ряда и его постепенного возвращения в наши ряды".
Новый центр в Березниках соответствует всем требованиям бренда. Это продажа как новых, так и подержанных авто. Программа обмена трейд-ин. Кредитование и страхование. Ремонт и диагностика от квалифицированных специалистов.
Оценить машину можно также самостоятельно — прямо в автосалоне. Имеется широкий модельный ряд — автомобили Лада Нива «Трэвел», Лада Нива «Легенда» и Лада «Гранта».
Особое внимание сервисному центру. Ежедневно специалисты могут ремонтировать до 15 машин. Складские запасы составляют больше 10 тысяч позиций запасных частей в наличии.
Константин Пономарёв, исполнительный директор ООО "Эксперт авто": "У нас уже с декабря месяца начнется плановое формирование складских запасов. Мы будем обеспечивать доставку автомобилей для создания склада. Стартовый пакет запасных частей уже поставлен сюда в дилерский центр".
Впереди расширение ассортимента. Уже весной модельный ряд дилерского центра пополнится еще одним автомобилем — Лада «Веста». А значит, совершить долгожданную покупку жителям северных городов Прикамья теперь будет гораздо проще.
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